Франція офіційно підтвердила постачання Україні Mirage 2000-5F: що це означає

Передача Mirage 2000-5F дозволить зняти напругу, яка виникла через гальмування програми передачі F-16

Французський уряд офіційно підтвердив постачання Україні шести винищувачів Mirage 2000-5F. Для Франції передача Збройним силам України шести таких літаків – дуже значний крок, оскільки Mirage 2000-5F перебувають на озброєнні країни та повинні були залишатися в експлуатації до 2029 року.

Про це пише видання Army Recognition. Зазначається, що Франція таким чином демонструє готовність підтримувати Україну, але водночас послаблює власні повітряні сили.

"Ця операція матиме значні наслідки для Франції. Зменшення кількості Mirage 2000-5F збільшить експлуатаційні вимоги до флоту Rafale і модернізованих Mirage 2000D, таким чином збільшуючи витрати на технічне обслуговування та експлуатаційну готовність (MCO) і потенційно вплинувши на доступність цих літаків. Флот французьких винищувачів уже "оптимізований до мінімуму", і ці передачі тимчасово скоротять кількість діючих літаків, доки не буде повністю поставлено п'яту партію Rafale у стандарті F4", – пише видання.

Водночас Business Insider зазначає, що це буде другий тип західних літаків, які отримає Україна. Передача Mirage 2000-5F дозволить зняти напругу, яка виникла через гальмування програми передачі F-16. Також видання цитує генерал-майора армії США у відставці Гордона Девіса, який працював заступником помічника генерального секретаря НАТО з відділу оборонних інвестицій, який високо оцінив надання Францією цих літаків Україні.

"Той факт, що Франція готова надати як літаки, так і навчати пілотів, це чудово. Це ключ", – зазначив він, коментуючи новини про передачу.

"Телеграф" писав, що Україна має отримати перші три французькі винищувачі Dassault Mirage 2000-5F до кінця квітня 2025 року. Окрім крилатих ракет SCALP-EG їх озброять плануючими бомбами Hammer. В цьому й буде їхня головна роль – далекобійні удари по російських цілях як мінімум на тимчасово окупованій території.