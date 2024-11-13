Франция официально подтвердила поставки в Украине Mirage 2000-5F: что это значит

Передача Mirage 2000-5F позволит снять напряжение, возникшее из-за торможения программы передачи F-16

Французское правительство официально подтвердило поставку Украине шести истребителей Mirage 2000-5F. Для Франции передача Вооруженным силам Украины шести таких самолетов – очень значительный шаг, поскольку Mirage 2000-5F находятся на вооружении страны и должны были оставаться в эксплуатации до 2029 года.

Об этом пишет издание Army Recognition. Франция таким образом демонстрирует готовность поддерживать Украину, но в то же время ослабляет собственные воздушные силы.

"Эта операция будет иметь значительные последствия для Франции. Уменьшение количества Mirage 2000-5F увеличит эксплуатационные требования к флоту Rafale и модернизированным Mirage 2000D, таким образом увеличивая затраты на техническое обслуживание и эксплуатационную готовность (MCO) и потенциально повлияв на доступность этих самолетов. Флот французских уже "оптимизирован до минимума", и эти передачи временно сократят количество действующих самолетов, пока не будет полностью поставлена пятая партия Rafale в стандарте F4", – пишет издание.

В то же время Business Insider отмечает, что это будет второй тип западных самолетов, которые получит Украина. Передача Mirage 2000-5F позволит снять напряжение, возникшее из-за торможения программы передачи F-16. Также издание цитирует генерал-майора армии США в отставке Гордона Дэвиса, работавшего заместителем помощника генерального секретаря НАТО из отдела оборонных инвестиций, высоко оценившего предоставление Францией этих самолетов Украине.

"Тот факт, что Франция готова предоставить как самолеты, так и обучать пилотов, это отлично. Это ключ", — отметил он, комментируя новости о передаче.

"Телеграф" писал, что Украина должна получить первые три французских истребителя Dassault Mirage 2000-5F до конца апреля 2025 года. Кроме крылатых ракет SCALP-EG, их вооружат планирующими бомбами Hammer. В этом и будет их главная роль – дальнобойные удары по российским целям как минимум на временно оккупированной территории.