Понад 500 тіл загиблих бійців Україна повернула додому

Понад 150 з них — з моргів РФ

У п'ятницю, 8 листопада, Україна повернула тіла 563 загиблих військовослужбовців. Бійці загинули на Донецькому та Бахмутському напрямках.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що вдалося репатріювати 320 тіл захисників, які загинули на Донецькому напрямку, та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. До того ж Україна повернула 154 тіла з моргів на території Росії.

"Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно Україна повернула додому 95 українських військовополонених та заручників Кремля. Серед них – відомий правозахисник, "азовці", які захищали Маріуполь та "Азовсталь", та засуджені "судами" до тюрми військовополонені.

До того ж серед звільнених з полону був і хлопець поліцейської з Маріуполя Мар'яни Чечелюк Владислав Андріанов. Його, як оборонця "Азовсталі", російські окупанти спробували "засудити" до 25 років за ґратами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни стратили ще шістьох полонених бійців ЗСУ. Два інциденти сталися на Покровському напрямку.