Более 500 тел погибших бойцов Украина вернула домой

Более 150 из них — из моргов РФ

В пятницу, 8 ноября, Украина вернула тела 563 погибших военнослужащих. Бойцы погибли на Донецком и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что удалось репатриировать 320 тел погибших на Донецком направлении защитников и 89 павших воинов из Бахмутского направления. К тому же Украина вернула 154 тела из моргов на территории России.

"Вооруженные силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших", — говорится в сообщении.

Напомним, что недавно Украина вернула домой 95 украинских военнопленных и заложников Кремля. Среди них – известный правозащитник, "азовцы", защищавшие Мариуполь и "Азовсталь", и осужденные "судами" к тюрьме военнопленные.

К тому же среди освобожденных из плена был и полицейский парень из Мариуполя Марьяны Чечелюк Владислав Андрианов. Его, как защитника "Азовстали", российские оккупанты попытались "приговорить" к 25 годам за решеткой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне казнили еще шестерых пленных бойцов ВСУ. Два инцидента произошли на Покровском направлении.