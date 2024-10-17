КНДР вчить військових РФ на своїх САУ: що відомо

За даними партизанів, Росія, ймовірно, не здатна виробляти власні одиниці САУ

Російські військовослужбовці розпочали навчання та підготовку до війни на самохідних артилерійських установках північнокорейського виробництва.

Про це повідомив у Telegram український партизанський рух АТЕШ. За даними агента руху у лавах російської армії, у Саратові на базі нещодавно відновленого Вищого артилерійського командного училища розпочали підготовку артилеристів на САУ виробництва Корейської Народно-Демократичної Республіки.

Партизани вважають, що Росія, ймовірно, не може налагодити самостійне виробництво та ремонт власних самохідних артилерійських установок та іншого важкого озброєння. Крім того, роль Північної Кореї у війні Росії проти України зросла, кажуть партизани.

"Вся інформація буде оперативно передана Силам оборони України, а також використана у наших операціях", — заявили в АТЕШ.

У війні проти України Росія може використати 170-мм САУ М1978 "Коксон". Її виробництво було розгорнуто наприкінці 1970-х років: дана САУ є знаряддям на вежі відкритого типу на шасі радянських танків Т-54 і Т-62 або китайського Тип 59 (модифікація радянського Т-54 виробництва КНР — Ред).

САУ "Коксон" має ствол завдовжки понад 8 метрів, що робить зброю більш далекобійною порівняно з радянськими та російськими зразками. Дальність пострілу Коксона в залежності від типу снаряда становить від 40 до 60 кілометрів. Це дорівнює дальності гармат країн НАТО, які постачаються Силам оборони України.

Крім Північної Кореї, дані самохідні артилерійські установки стоять на озброєнні Ірану. Вони застосовувалися під час ірано-іракської війни з 1980 по 1988 роки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що військовослужбовці КНДР тікають із позицій на кордоні Брянської та Курської областей Росії з Україною.