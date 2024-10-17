КНДР учит военных РФ на своих САУ: что известно

По данным партизан, Россия, вероятно, не способна производить собственные единицы САУ

Российские военнослужащие начали обучение и подготовку к войне на самоходных артиллерийских установках северокорейского производства.

Об этом сообщило в Telegram украинское партизанское движение АТЕШ. По данным агента движения в рядах российской армии, в Саратове на базе недавно восстановленного Высшего артиллерийского командного училища начали подготовку артиллеристов на САУ производства Корейской Народно-Демократической Республики.

Партизаны считают, что Россия, вероятно, не может наладить самостоятельное производство и ремонт собственных самоходных артиллерийских установок и прочего тяжелого вооружения. Кроме того, роль Северной Кореи в войне России против Украины возросла, говорят партизаны.

"Вся информация будет оперативно передана Силам обороны Украины, а также использована в наших операциях", — заявили в АТЕШ.

В войне против Украины Россия может использовать 170-мм САУ М1978 "Коксон". Ее производство было развернуто в конце 1970-х годов: данная САУ представляет собой орудие на башне открытого типа на шасси советских танков Т-54 и Т-62 или китайского Тип 59 (модификация советского Т-54 производства КНР — Ред).

САУ "Коксон" имеет ствол длиной более 8 метров, что делает орудие более дальнобойным по сравнению с советскими и российскими образцами. Дальность выстрела "Коксона" в зависимости от типа снаряда составляет от 40 до 60 километров. Это равно дальности пушек стран НАТО, поставляемых Силам обороны Украины.

Кроме Северной Кореи данные самоходные артиллерийские установки стоят на вооружении Ирана. Они применялись в ходе ирано-иракской войны с 1980 по 1988 годы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что военнослужащие КНДР убегают с позиций на границе Брянской и Курской областей России с Украиной.