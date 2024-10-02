"Є наміри оточити наше угруповання": де росіяни хочуть створити котел для ЗСУ

Сили РФ проводять зараз наступальні дії на Куп’янському напрямі

На сході України ситуація залишається складною – окупанти наступають у всіх напрямках. Однією з цілей росіян є оточення угруповання ЗСУ на Курахівському напрямі.

Такою думкою поділився колишній командувач Сил оборони та Герой України генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю "Еспресо". Крім того, сили загарбників утворюють кліщі на Куп’янському напрямку.

За словами Наєва, збройні сили РФ проводять зараз наступальні дії на Куп’янському напрямку, "вони кліщами підходять до водної перешкоди". Крім того, він підтвердив там просування ЗС РФ.

"Також є їхні наміри оточити наше угруповання на Курахівському напрямку, з напрямку Гірника опуститися і закрити кільце оточення. Ну і відповідно, ситуація в районі Вугледару, де може бути їх наступальне просування, і він такою тактикою проводить такі дії", — сказав генерал -лейтенант.

Він також додав, що загрозливі дії окупантів спостерігаються на Курахівському, Вугледарському та Куп’янському напрямках.

"Очагово, не скрізь, застосовуються і невеликі танкові колони, і піхота, все це відбувається, ворог зараз має загрозу на Курахівському напрямку, на Вугледарському напрямку, є дії, що його загрожують на Куп’янському напрямку ", — констатував Наєв.

Герой України підкреслив, що щоб зупинити ворога, необхідно "бити ворога, зменшуючи його наступальний потенціал".

Раніше ми повідомляли, що бої за Вугледар продовжуються, а місто остаточно захоплене не було. При цьому українські війська не отримували наказу на відступ. У 72-й бригаді, яка утримує місто, зазначили, що більша частина Вугледару перебуває під контролем окупантів, але українські підрозділи досі ведуть бої за деякі ділянки.

Аналітики ISW оцінили, що дасть росіянам захоплення Вугледару. На їхню думку, окупація міста навряд чи кардинально змінить перебіг наступальних операцій на заході Донецької області, оскільки Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом.