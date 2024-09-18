По складу під Маріуполем могли вдарити ракетами "Нептун": що це за українська зброя (фото, відео)

Ракети модернізували для завдання ударів по наземних цілях

Під Маріуполем нещодавно детонували склади росіян із боєприпасами. Вибухи лунали зокрема в селі Глибоке.

Офіційне підтвердження надали Військово-Морські Сили ЗСУ. Зазначається, що був завданий ракетний удар. Профільне видання Defense express вважає, що могла бути використана ракета "Нептун".

Наслідок влучання ракети в склад окупантів

Характеристики крилатої ракети Р-360 Нептун:

Калібр — 420 мм

Маса бойової частини — 150 кг

Система наведення – інерційна з GPS-корекцією

Максимальна дальність – до 300 км.

Пуск цих ракет здійснюється із спеціального ракетного комплексу РК-360МЦ Нептун. Першочергово ракета призначалась для ураження кораблів противника. Вона йде на надмалих висотах над морем, тому її важко збивати.

Починаючи з серпня 2023 року почали з’являтися повідомлення, що вказують на модифікацію "Нептуна" для наземних цілей. йшлося про це зокрема в повідомленнях СБУ. Така ракета може мати дальність 400 км. Саме "Нептун" використовували для ураження крейсера "Москва", системи ППО в Криму, порту "Кавказ" в Росії.

Залежно від місця пуску дальність зони ураження ракети за умови збільшення до 400 км Діаметр ураження ракети Нептун, за умови дальності 400 км Діаметр ураження ракети Нептун, за умови дальності 400 км

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