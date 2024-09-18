По складу під Маріуполем могли вдарити ракетами "Нептун": що це за українська зброя (фото, відео)
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Ракети модернізували для завдання ударів по наземних цілях
Під Маріуполем нещодавно детонували склади росіян із боєприпасами. Вибухи лунали зокрема в селі Глибоке.
Офіційне підтвердження надали Військово-Морські Сили ЗСУ. Зазначається, що був завданий ракетний удар. Профільне видання Defense express вважає, що могла бути використана ракета "Нептун".
Характеристики крилатої ракети Р-360 Нептун:
- Калібр — 420 мм
- Маса бойової частини — 150 кг
- Система наведення – інерційна з GPS-корекцією
- Максимальна дальність – до 300 км.
Пуск цих ракет здійснюється із спеціального ракетного комплексу РК-360МЦ Нептун. Першочергово ракета призначалась для ураження кораблів противника. Вона йде на надмалих висотах над морем, тому її важко збивати.
Починаючи з серпня 2023 року почали з’являтися повідомлення, що вказують на модифікацію "Нептуна" для наземних цілей. йшлося про це зокрема в повідомленнях СБУ. Така ракета може мати дальність 400 км. Саме "Нептун" використовували для ураження крейсера "Москва", системи ППО в Криму, порту "Кавказ" в Росії.
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