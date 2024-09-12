"Пряма участь НАТО": Путін розсипався у погрозах через можливий дозвіл Заходу бити по РФ

Путін пригрозив "новими рішеннями"

Після передачі Іраном Росії балістичних ракет Україні можуть дозволити застосовувати високоточну зброю по території РФ. Це викликало реакцію з боку російського керівництва.

Зокрема, Володимир Путін прокоментував можливість використання Україною західної зброї великої дальності проти Росії. Про це повідомляється на офіційному сайті президента РФ.

За словами Путіна, якщо Україна почне застосовувати проти РФ західну високоточну зброю великої дальності, це означатиме пряму участь країн НАТО у війні в Україні. Він наголосив, що українська армія не здатна самостійно використовувати такі системи озброєння. Путін стверджує, що для цього потрібні розвіддані із супутників НАТО або США.

Російський президент зазначив, що польотні завдання для таких ракетних систем можуть вносити лише військовослужбовці країн НАТО. На думку Путіна, українські військові не мають можливості це робити. Він підкреслив, що йдеться не про дозвіл чи заборону Україні завдавати ударів, а про рішення щодо безпосередньої участі країн НАТО у конфлікті.

Путін заявив, що якщо таке рішення буде прийнято, це змінить саму суть конфлікту. За його словами, це означатиме, що країни НАТО, США та європейські держави воюють з Росією. Він додав, що в такому випадку Росія прийматиме відповідні рішення, виходячи з нових загроз.

Російські ЗМІ цитують Путіна, який сказав, що Україна вже завдає ударів по російській території за допомогою безпілотників та інших засобів. Однак, на його думку, використання високоточної зброї великої дальності західного виробництва — це "зовсім інша історія".

Раніше "Телеграф" писав, що у передачі іранської балістики РФ є одна перевага. У Зеленського назвали несподіваний ефект.