"Прямое участие НАТО": Путин рассыпался в угрозах из-за возможного разрешения Запада бить по РФ

Путин пригрозил "новыми решениями"

После передачи Ираном России баллистических ракет Украине могут разрешить применять высокоточное оружие по территории РФ. Это вызвало реакцию со стороны российской власти.

В частности, Владимир Путин прокомментировал возможность использования Украиной западного оружия большой дальности против России. Об этом сообщается на официальном сайте президента РФ.

По словам Путина, если Украина станет применять против РФ западное высокоточное оружие большой дальности, это будет означать прямое участие стран НАТО в войне в Украине. Он подчеркнул, что украинская армия не способна самостоятельно использовать такие системы вооружения. Путин утверждает, что для этого нужны разведданные со спутников НАТО или США.

Российский президент отметил, что полетные задачи для таких ракетных систем могут вносить только военнослужащие НАТО. По мнению Путина, в украинских военных нет возможности это делать. Он подчеркнул, что речь идет не о разрешении или запрете Украине наносить удары, а о решении непосредственного участия стран НАТО в конфликте.

Путин заявил, что если такое решение будет принято, это изменит самую сущность конфликта. По его словам, это означает, что страны НАТО, США и европейские государства воюют с Россией. Он добавил, что в таком случае Россия будет принимать соответствующие решения исходя из новых угроз.

Российские СМИ цитируют Путина, который сказал, что Украина уже наносит удары по российской территории с помощью беспилотников и других средств. Однако, по его мнению, использование высокоточного оружия большой дальности западного производства — это "совсем другая история".

Ранее "Телеграф" писал, что у передачи иранской баллистики РФ есть одно преимущество. У Зеленского назвали неожиданный эффект.