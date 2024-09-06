"Абсолютно зосереджені": в Білому домі заявили, що хочуть сильної позиції для України

США вважають, що Україна повинна до моменту початку переговорів з РФ мати сильну позицію

Сполучені Штати зацікавлені у тому, щоб Україна мала максимально сильну позицію на момент початку переговорів з Росією щодо завершення війни. Тому США планують допомогти Україні в цьому.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу 5 вересня. Він відзначив, що США допомогли просунути на міжнародний рівень "формулу миру" президента України Володимира Зеленського.

"Якщо ця війна має завершитися шляхом переговорів, ми хочемо переконатися, що президент Зеленський перебуває в найкращому становищі для ухвалення рішень щодо того, як виглядатимуть ці переговори. Ми абсолютно зосереджені на тому, щоб переконатися, що Україна має все необхідне для самозахисту, і поставити її в сильну позицію, якщо і коли відбудуться переговори", – заявив Кірбі.

Зазначимо, що 5 вересня так званий "президент Росії" Володимир Путін заявив, що Росія нібито ніколи не відмовлялась від переговорів щодо України. Але вони б мали пройти, як сказав глава Кремля, на базі узгоджених у Стамбулі параметрів.

Раніше "Телеграф" писав, що про так звані "стамбульські домовленості" Путін торочив ще з травня. Там він теж згадував, що РФ нібито готова піти на перемовини.

Цікаво, що в Австрії відреагували на заяви Путіна про нібито відкритість до переговорів з Україною, прийнявши їх за чисту монету. Там кажуть, що їхня країна могла бути місцем для їхнього проведення. А ось Україну так просто не обдурити: ми знаємо, що Путін лише створює видимість готовності до переговорів. Єдине, чого він зараз дійсно прагне – це капітуляція України. Саме для цього він маніпулює ефемерними "стамбульськими домовленостями" в російському трактуванні.