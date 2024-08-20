Командир "Ахмата" вигадав строки завершення війни в Україні

На чому базується така думка "кадировця", так і залишилося невідомим

Заступник начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ і командир добровольчого формування "Ахмат" Апті Алаудінов, який нещодавно виставив себе посміховиськом через заяви про бої в Курській області, взявся робити прогнози, коли закінчиться війна. Він називає фантастично короткі строки.

Таку заяву Апті Алаудінов зробив у розмові з одним із кореспондентів. При цьому на чому базується така думка "кадировця", так і залишилася невідомою.

"Я думаю, що найближчими 2-3 місяцями це повністю все завершиться. При чому не тільки на Курському напрямку, а повністю вся СВО (так росіяни називають повномасштабну війну в Україні, — Ред.)", — сказав Алаудінов.

Варто додати, що раніше він уже встиг заявити, що війна нібито закінчиться у 2024 році, причому нібито "повною перемогою Росії". Алаудінов зазначав, що нібито є всі передумови для її завершення.

При цьому цього разу він уже назвав вигадані строки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Апті Алаудінов заявляв, що нібито українські бійці нібито мали захопити Курську АЕС до 11 серпня.