На чем базируется такое мнение "кадыровца", так и осталось неизвестным

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир добровольческого формирования "Ахмат" Апти Алаудинов, недавно выставивший себя посмешищем из-за заявлений о боях в Курской области, взялся делать прогнозы, когда закончится война. Он называет фантастические короткие сроки.

Такое заявление Апти Алаудинов сделал в разговоре с одним из корреспондентов. При этом, на чем базируется такое мнение "кадыровца", так и осталось неизвестным.

"Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца это полностью все завершится. При чем не только на Курском направлении, а полностью вся СВО (так россияне называют полномасштабную войну в Украине, — Ред.)", — сказал Алаудинов.

Стоит добавить, что ранее он уже успел заявить, что война якобы закончится в 2024 году, при этом якобы "полной победой России". Алаудинов отмечал, что якобы есть все предпосылки для ее завершения.

При этом на сей раз он уже назвал выдуманные сроки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Апти Алаудинов заявлял, что якобы украинские бойцы якобы должны были захватить Курскую АЭС до 11 августа.