Розчулили всю громаду: батьки загиблого на фронті воїна гідно вшанували пам’ять свого сина (фото)

Попри біль втрати, знайшли в собі сили жити і допомагати Силам оборони України

Придбали шість дронів для військових в пам’ять про свого полеглого на війні сина. У селі Видинів, що на Прикарпатті, батьки загиблого на фронті військовослужбовця Руслана Голінатого розчулили громаду своїм вчинком.

Про це повідомляє Снятинська міська рада. Допис зробили у своєму Facebook.

"Сьогодні, у церкві Успіння Пресвятої Богородиці у селі Видинів на храмове свято зібралися мешканці села, щоб помолитися за всіх, хто сьогодні боронить українські землі та вшанувати світлу пам'ять найкращих синів своєї Батьківщини, односельчан, котрі віддали своє життя за свободу і незалежність України. Після святкового Богослужіння батьки полеглого захисника — Марія та Петро Голінаті передали 6 квадрокоптерів військовим 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", — йдеться в повідомленні.

Попри біль втрати, ці люди знайшли в собі сили жити і допомагати Силам оборони України, зазначили у дописі.

"Щира подяка батькам Голінатого Руслана, а також всім рідним полеглих захисників нашої громади, котрі продовжують справу своїх загиблих родичів, допомагають нашим Збройним Силам та роблять все можливе задля нашої Перемоги", — насамкінець зазначили у повідомленні.

Руслан Голінатий

Боєць з Івано-Франківщини Руслан Голінатий загинув 23 жовтня 2023 року від внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Чоловік народився в 1983 році. Жив у селі Видинів Коломийського району.

Руслан Голінатий служив механіком. Своє життя віддав за Україну у жорстокому бою в селі Іванівське, Донецької області.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав, що на фронті загинув відомий український тренер: був проти мобілізації, але пішов до ЗСУ.