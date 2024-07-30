Мобілізація вгамовує кадровий голод на фронті, але не повною мірою: питання і у підготовці бійців — NYT

Про покращення кадрової ситуації на фронті говорять самі військові

В Україні набирає обертів кампанія з мобілізації військовослужбовців. Це має заповнити кадрові прогалини на лінії фронту найближчими тижнями та допоможе стабілізувати лінію фронту цього літа.

Про це повідомляє The New York Times. Зазначається, що з моменту набрання чинності законом про мобілізацію щомісяця призивалося до 30 тисяч осіб. Видавництво зазначає, що ця цифра вдвічі-втричі більша, ніж "в останні зимові місяці".

За даними видання, багато новоприбулих взагалі непідготовлені до бою фізично — вони не у формі або погано навчені. Також, як пише NYT, велика кількість військових недостатньо оснащена зброєю та боєприпасами.

За словами трьох військових експертів, найближчими тижнями на фронт має прибути велика кількість призовників. Це допоможе Україні стабілізувати лінію фронту цього літа.

За словами прессекретаря 65-ї бригади, лейтенанта Сергія Скибчика, порівняно з кінцем 2023 року ситуація трохи покращується. Тоді відчувалася гостра нестача людей. Тепер у його частину щотижня надходять невеликі групи призовників, проте потреби, як і раніше, перевищують кількість нових людей.

Австрійський військовий аналітик Франц-Штефан Гаді нещодавно повернувся із польового дослідження в Україні. Він зазначив, що найближчими тижнями на поле бою прибуде велика кількість призовників. Перш ніж це станеться, російські війська зроблять ще один великий ривок і спробують прорвати українську оборону.

"Вони особисто зацікавлені в тому, щоб спробувати досягти якнайбільшого прямо зараз", — додав Франц-Штефан Гаді.

Прессекретар 33-ї бригади Назар Войтенков зазначив, що його бригада дала один тиждень додаткової підготовки призовникам, щоб освоїти зброю та бронетехніку, які вони мають використовувати. За його словами, після базової підготовки "вони не готові боротися, чесно кажучи".

Нагадаємо, що, на думку танкіста ЗСУ 118-ї ОМБР "Миріка", не потрібно відправляти на фронт ухилянтів та невмотивованих людей, адже вони "пару разів стрільнуть" і втечуть.