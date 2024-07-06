Росіяни знову перемогли макети "Іскандерами": у ЗСУ влучно відповіли на нові відео пропагандистів

ЗСУ не вперше успішно використовують макети бойової техніки

Росіяни витрачають балістичні ракети на ураження макетів, а потім показують відео зі "знищенням дорогої техніки" по своїх каналах. У ЗСУ це називають пасивною обороною.

Про це повідомив у своєму telegram-каналі Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук. За його словами, під час бойових дій жодна зі сторін зі зрозумілих причин не розкриває своїх втрат, проте це іноді призводить до неправильних висновків у людей, які з армією не пов’язані.

"Як виняток, щоб пояснити суспільству, що не все так однозначно, демонструю два свіжі ворожі удари "Іскандерами-М", зняті з російських розвідувальних БПЛА", — написав він.

За його словами, кадри були зроблені на аеродромі Долгінцеве у Кривому Розі 3 липня, а також у районі "Южноє" на Одещині 6 липня. В обох випадках ворог видав це за знищення дорогої української техніки — літака та комплексу "Patriot", проте в обох випадках сталося ураження макетів.

"У ворога поменшало "Іскандерів", а макети ще підвезуть", — зазначив Олещук.

Як повідомлялося раніше, українські військові від початку війни активно застосовують хибні цілі, на які росіяни витрачають свої ракети. Лише до серпня 2022 стало відомо, що росіяни витратили не менше 10 "Калібрів" на знищення дерев’яних копій HIMARS.

При цьому на "озброєнні" ЗСУ стоять не лише кустарні копії, а й створені в заводських умовах надувні макети різної бойової техніки.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти в окупованому Криму нарощують кількість оборонних позицій уздовж узбережжя. Такі факти фіксуються у Ялті, Євпаторії, Севастополі.