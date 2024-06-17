Рахунок вже йде на тисячі: генпрокурор України назвав кількість вбитих росіянами цивільних

Серед задокументованих злочинів – тортури, викрадення, сексуальне насилля, безсудні вбивства, терористичні акти

Російські терористи за час війни в Україні тільки за підтвердженими даними вбили понад 12 тисяч цивільних осіб. Серед тих, хто загинув від рук терористів, не менше ніж 551 дитина.

Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін під час Саміту миру у Швейцарії в рамках дискусії "Гуманітарний вимір. Звільнення полонених та депортованих осіб". За словами Костіна, українські правоохоронці задокументували вже майже 130 тисяч російських воєнних злочинів в Україні.

Серед задокументованих злочинів – тортури, викрадення, 301 випадок сексуального насильства, а також численні вбивства та терористичні акти. Останні забрали понад 12 тисяч життів, в тому числі 551 дитяче.

Присутній під час дискусії Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець додав, що також зафіксовано понад 14 тисяч випадків застосування тортур до полонених та викрадених українських громадян. Схоже, що терористи перетворили тортури на свідому політику поводження з людьми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, під час сесії Глобального саміту миру, де 39 країн у закритому режимі обговорювали повернення викрадених російськими терористами українських дітей, а також військовополонених та цивільних, Україна отримала несподівану пропозицію. Вона, що ще більш несподівано, йшла від країн, які вважаються лояльними до Росії.

У п'ятницю, 31 травня, між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. В нашу країну повернулось 75 людей. Серед них — воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних.