"Помста настане за все": Філатов пообіцяв росіянам справедливу розплату за забрані життя дітей

Пришвидшити цю помсту, на думку мера міста, можна лише допомагаючи Силам оборони

Міський голова Дніпра Борис Філатов пообіцяв помститися російським загарбникам за дітей, чиї життя забрала війна. Злочини окупантів не можна ані пробачити, ані забути, вважає він.

Про це чиновник написав у своєму Telegram-каналі. Допис зроблений після заходу, де вшанували пам’ять всіх дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Під час меморіального заходу на гілках дерев присутні розмістили маленькі дзвіночки, як символ вкраденого війною життя малечі.

"Коли російський терор забирає життя дітей, болить завжди найдужче. Кожна така звістка — це гнів і розпач. Злочини окупантів не можна ані пробачити, ані забути. Але помста настане за все — справедлива та невідворотна", -— написав Філатов.

Пришвидшити цю помсту, на думку мера міста, можна лише допомагаючи Силам оборони. Мова йде про купівлю дронів, транспорта та техніки.

Борис Філатов додав, що "Дніпро і далі робитиме для цього все необхідне".

Слід зазначити, що Росія не припиняє обстрілювати Дніпро. Країна-агрессор регулярно випускає по місту балістичні та крилаті ракети. Так, минулої ночі ворог поцілив по місту двома крилатими ракетами "Іскандер-К", проте силам ППО їх вдалося знищити. Серед поранених — одномісячне немовля. "Телеграф" показав своїм читачам наслідки атаки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Дніпропетровщині вже діставалося від окупантів на початку червня. У перший день літа в області під прицілом ворога опинився один із енергооб'єктів.