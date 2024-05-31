F-16 чи Gripen: чим схожі та чим відрізняються літаки

Обидва літаки посилять Повітряні сили України, якщо їх нададуть, однак пілотам потрібно вчитися ними керувати додатково

Україна потребує бойових літаків для контролю над небом. Швеція надасть літак далекої радіолокаційної розвідки, та необхідні винищувачі Gripen поки не будуть передавати. Це пов'язано з передачею винищувачів F-16, на які чекає Україна незабаром.

"Телеграф" порівняв два винищувачі шведського та американського виробництва. F-16 Fighting Falcon від General Dynamics/Lockheed Martin старший — його почали випускати у 1973 р., тоді як JAS 39 Gripen від Saab у 1987 р. Обидва вони є винищувачами четвертого покоління. Обидва мають виняткові радари, системи сигналізації, двигуни та технології. Зазначимо, що порівнювалися Gripen C-серії та F-16 Block 50.

Порівняння технічних характеристик Gripen та F-16

Дальність польоту максимальна — 3 200 км проти 4 220 км

— 3 200 км проти 4 220 км Максимальна швидкість — в обох варіантах близько Мах 2 (2 204 км/год проти 2178 км/год)

— в обох варіантах близько Мах 2 (2 204 км/год проти 2178 км/год) Стеля польоту — однакова, 15 240 м

— однакова, 15 240 м Вага порожнього — 6,8 т проти 8,9 т

Tech aviation зазначає, що Gripen на відміну від F-16 не були випробувані в активних реальних боях. Однак деякі дослідники хвалять здатність шведського винищувача до радіоелектронного протистояння.

Портал "Діфенс експрес" наголошує, що рішучою перевагою шведського винищувача над американським є здатність злітати зі звичайної дороги — у ідею Gripen JAS 39 була закладена можливість у разі війни базуватися навіть на автомобільних шляхах. Виробник зазначає, що Gripen C-серії можуть працювати зі злітно-посадкових смуг розміром лише 800 на 16 метрів, побудованих як частина звичайних автомагістралей. При цьому F-16 Fighting Falcon більш масовий та випробуваний в реальних боях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україні потрібні щонайменше 60 винищувачів для прикриття військ на лінії фронту. Але загальна потреба ще вища.