У Києві та низці областей тривога: Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ціль на столицю
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У Києві та ще низці північно-східних регіонів вдень 25 травня оголосили повітряну тривогу. Повідомляють про швидкісну ціль з півночі через Чернігівську область у напрямку столиці.
Про це попередили у Повітряних Силах ЗСУ. Українцям нагадали, що до відбою загрози краще перебувати у безпечних місцях.
Детальніше про причини тривоги читайте за посиланням: У Києві та кількох областях оголошували тривогу: ЗСУ повідомляли про загрозу удару балістикою.