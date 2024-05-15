Практично кожен другий: в ООН розповіли, скільки українців потребує гуманітарної допомоги

Російські обстріли лише посилюють ситуацію

Російське вторгнення в Україну призвело до суттєвого погіршення якості життя українців. В цей час близько 40% з них потребує гуманітарної допомоги, це понад 14 мільйонів осіб.

Про це розповіла директор відділу фінансування та партнерства Управління ООН із координації гуманітарних справ Ліза Доутен під час засідання Радбеза ООН. Її слова наводить Укрінформ.

За її словами, у квітні та травні росіяни посилили обстріл цивільної інфраструктури вздовж лінії фронту і на сьогодні близько 7000 мирних жителів було евакуйовано з прикордонних населених пунктів Харківської області. Цей крок довелося зробити, оскільки багато хто з цих людей просто залишився без доступу до їжі, медикаментів, електрики та газопостачання.

Доутен зазначає, що лише у квітні російські обстріли вбили 129 мирних жителів та поранили 574.

"З 22 березня цього року ООН та її партнери стали свідками п’яти хвиль атак, спрямованих на енергетичну інфраструктуру України. Тільки у квітні зафіксовано 50 таких інцидентів, особливо постраждали Харків, низка інших регіонів", — сказала вона.

Щоб погіршити гуманітарну ситуацію, росіяни також почали обстрілювати залізничну інфраструктуру на сході та півдні України. Тим самим вони обмежують надходження гуманітарних продуктів місцевих виробників.

Як повідомлялося раніше, правозахисна організація Human Rights Watch повідомила, що з грудня 2023 року росіяни стратили щонайменше 15 українських військових, які намагалися здатися в полон, і щонайменше шість тих, хто вже здався.