Росіяни знову завдали удару по Харкову, є приліт КАБ: подробиці
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У Харкові пролунали вибухи. Попередньо відомо, що було зафіксовано влучання у приватну житлову будівлю.
Про це інформує мер міста Ігор Терехов. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
"За попередньою інформацією, "приліт" стався у приватний будинок на околиці міста. Щодо постраждалих та руйнувань — йде уточнення", — зазначив Терехов.
Більше про те, що наразі відомо про вибух у Харкові, а також його наслідки читайте у матеріалі "Телеграфу" Росіяни знову завдали удару по Харкову, є приліт КАБ: подробиці