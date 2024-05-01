У Харкові пролунали вибухи. Попередньо відомо, що було зафіксовано влучання у приватну житлову будівлю.

Про це інформує мер міста Ігор Терехов. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

"За попередньою інформацією, "приліт" стався у приватний будинок на околиці міста. Щодо постраждалих та руйнувань — йде уточнення", — зазначив Терехов.

Більше про те, що наразі відомо про вибух у Харкові, а також його наслідки читайте у матеріалі "Телеграфу" Росіяни знову завдали удару по Харкову, є приліт КАБ: подробиці