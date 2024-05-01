В Харькове раздались взрывы. Предварительно известно, что зафиксировано попадание в частное жилое здание.

Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

"По предварительной информации, "прилет" произошел в частный дом на окраине города. Относительно пострадавших и разрушений идет уточнение", — отметил Терехов.

Больше о том, что известно о взрыве в Харькове, а также его последствиях читайте в материале "Телеграфа" Россияне снова нанесли удар по Харькову, есть прилет КАБ: подробности