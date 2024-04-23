Patriot можуть виготовляти в Україні? Посол Маркарова зробила гучну заяву

Наразі нашій країні недостатньо цих потужних систем ППО

Зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Patriot можуть бути частково виготовлені та зібрані на території України. Ці системи протиповітряної оборони (ППО) ефективні проти російських ударів, і найближчим часом НАТО передасть сім комплексів американського виробництва.

Сполучені Штати Америки (США) вже мають практику передачі технологій в інші країни. Тому коли Україні треба було терміново поповнити запаси ракет, ці держави їх передавали, про що пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла "Європейській правді".

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Patriot можуть частково виготовлятись в Україні

"Без цього, без того, щоб ми не почали самі виробляти дуже багато як мінімум складових, а як максимум уже деяких завершених продуктів (не обійдеться ― ред.). Ну ми розуміємо, що навіть після нашої перемоги Росія нікуди не подінеться. Нам потрібно виробляти більше. Це велике глобальне стратегічне завдання і якраз це великий елемент економічної співпраці, але й також підвищення боєздатності й виробництва тих спроможностей, які потрібні Україні зараз, негайно, але вони також будуть потрібні всім нам", ― сказала Маркарова.

Питання локалізації виробництва ЗРК Patriot президент України Володимир Зеленський обговорював з чиновниками у США під час двох візитів у 2023 році. Українські та американські бізнеси також провели два засідання стосовно цієї теми.

Для довідки: ЗРК Patriot з’явились в Україні у квітні 2023 року. Дві перші системи були подаровані США, Німеччиною та Нідерландами. Комплекс ефективний проти балістичних та крилатих ракет, літаків. Його використовують для захисту цілих міст чи окремих об’єктів інфраструктури.

Patriot може одночасно фіксувати 100 цілей. Максимальна дальність перехоплення складає 80 км, а максимальна висота ― 24 км.

Раніше "Телеграф" писав, що Греція передасть Україні ЗРК Patriot, але за однієї умови. Країна хоче гарантій від США.