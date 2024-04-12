Окупанти злетіли на повітря: сняряд Himars підірвав відділення поліції на Херсонщині

Відділ поліції знаходився у багатоквартирному житловому будинку

На окупованій частині Херсонської області у Новій Каховці стався вибух у відділі поліції. В результаті є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA, посилаючись на власні джерела. Зазначається, що у приміщенні вибухнув невстановлений ракетний боєприпас.

"Напередодні вдень у відділі поліції "Новокахівський" тимчасово окупованої Херсонської області, який знаходився на четвертому поверсі багатоквартирного житлового будинку на вулиці Дружби, вибухнув невстановлений ракетний боєприпас. За попередньою інформацією, це був "Хаймарс"", — йдеться у повідомленні.

Від поранень загинув 23-річний лейтенант окупаційної поліції. Ще троє поліцейських зазнали поранень. Їх госпіталізували.

Також відомо, що внаслідок події постраждала місцева мешканка. Вона доставлена до лікарні з кількома переломами. Від вибуху також було пошкоджено покрівлю, обвалено стіни, а квартири, де знаходився окупаційний відділ поліції, повністю зруйновано.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у тимчасово окупованому Бердянську було ліквідовано колаборанта Олександра Галія.