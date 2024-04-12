Несподівана допомога: Дуда сказав, як Польща може допомогти Україні захистити небо

Польща має деяку кількість радянських ракет для ППО, Україна може їх отримати

Польща може надати Україні допомогу із захистом неба. Мова йде про передачу Україні ракет для систем протиповітряної оборони радянського зразка, які залишилися на польських складах з часів перебування країни у складі соціалістичного табору.

Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Литви Гітанасом Науседою 11 квітня. За його словами, це питання він вже обговорив з українським президентом.

"Польща має їх у своїх запасах. І ми обговорювали можливість їх передачі Україні, щоб забезпечити ППО для України. Я буду говорити з моїм міністром оборони, коли повернусь у Варшаву", – сказав Дуда.

Сам Зеленський ще під час зустрічі з Дудою наголосив про те, що Україна потребує більше ППО. Ракети, які передасть Польща, на деякий час можуть допомогти, але цього буде замало для ефективної оборони від терористів.

"Україна дедалі більше потерпає від російського ракетного терору. Щодня знищується інфраструктура та гинуть люди. Тому ми критично потребуємо посиленої підтримки від партнерів, передусім ППО", – зазначив він.

Нагадаємо, що аналітик BILD Юліан Рьопке заявив, що Україна нібито вичерпала всі запаси ракет для ЗРК Patriot та IRIS-T. А запаси більшості інших засобів протиповітряної оборони також нібито знищені. Журналіст обурився тим, що союзники не дають потрібну допомогу Україні, хоча лише на складах США "сотні систем та тисячі ракет".

Також "Телеграф" розповідав про те, що в ЄС нарахували близько 100 батарей Patriot на складах. Але для України добрих новин про посилення ППО немає.