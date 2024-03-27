Вибухи на Одещині: росіяни випустили ракети по Україні з акваторії Чорного моря (оновлено)

Тривогу оголошено на більшій частині території України

Російські окупанти підняли повітря літаки Ту-22м, які є потенційними носіями ракет Х-22. Бомбардувальники знаходяться в акваторії Чорного моря і йдуть до пускових позицій, на тлі чого було оголошено тривогу.

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ та моніторингові групи, спочатку три стратегічні бомбардувальники Ту-22м були зафіксовані на півдні, проте пізніше до них додалися ще два, які злетіли з Калузької області.

Близько 22.15 з’явилася інформація, що перша група запустила ракети Х-22 у бік Одеської області, зокрема під прицілом росіян опинився Ізмаїльський район. Після цього південна група розгорнулася у бік Севастополя.

Очікується, що якщо не буде нових маневрів, незабаром підуть відбої. Даних про прильоти поки не надходило, за попередніми даними, до берегів Одеської області ракети не долетіли.

Місцева влада закликає людей залишатися у безпечних місцях до відбою.

Як повідомлялося раніше, це не перший обстріл за середу, 27 березня. Раніше Росія завдала чергового удару по кількох містах України, серед яких Харків. Примітно, що в цьому випадку окупанти вперше з початку 2022 року застосували для цього керовані авіабомби.