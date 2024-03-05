Де і як заборонено видавати повістки в Україні: відповідь юриста

Існують певні нюанси, які має знати кожен українець

В Україні триває загальна мобілізація, в рамках якої військовозобов’язаним продовжують видавати повістки. При цьому у законодавстві не прописано чітких місць, де можуть вручати запрошення до ТЦК.

Однак, все ще існують певні нюанси. Про них розповів адвокат та юрисконсульт Антон Марініч.

Він зазначив, що згідно із законом, порядок денний фактично можуть вручати в будь-якому місці. У новому законопроекті №10449 про мобілізацію змін щодо встановлення певних місць вручення повісток також немає.

Правозахисник наголосив на тому, що за правилами повістку видають на ім’я конкретного громадянина. Вона має містити його прізвище, ім’я, по батькові, адресу місця реєстрації або проживання, номер порядку денного, номер та дату розпорядження ТЦК.

Також у документі мають бути зазначені:

дата і час та адреса ТЦК та СП, куди треба з’явитися;

посаду та ПІБ керівника ТЦК та СП, який сформував повістку;

підпис керівника ТЦК та СП;

дата видачі повістки;

друк ТЦК та СП.

"Оповідання проводять не лише врученням повістки. Його можуть проводити і роботодавці або органи місцевого самоврядування. Це робиться, щоб люди прибули до ТЦК у строки, зазначені в отриманих ними документах," - пояснює Марінич.

Розписку або "корінець" порядку денного, де людина залишила підпис про отримання документа, залишають у ТЦК та СП.

Раніше "Телеграф" назвав п’ять причин, через які повістку можуть вручити повторно.