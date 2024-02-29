"Потрібно сприймати серйозно": у Польщі відреагували на послання Путіна
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У Польщі закликають Європу бути готовою до всього
У Польщі відреагували на послання Путіна Федеральним зборам. Там вважають, що слова диктатора про збільшення самодостатності Росії та переведення економіки на військові рейки треба сприймати абсолютно серйозно.
Про це сказав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Onet. За його словами, Європа має розуміти, що "гонка озброєнь", яку Росія нав’язує світу, зобов’язує Захід прокидатись і готуватися з військової точки зору до потенційних загроз.
"ЄС має ухвалювати рішення, які зрівноважать військовий потенціал Росії і зроблять Європу краще готовою до поганих сценаріїв…
Не лише агресивну риторику, але й рішення, які анонсував Путін – щодо збільшення самодостатності Росії, переведення економіки на військові рейки, модернізації армії – усе це слід сприймати абсолютно серйозно", — сказав він.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Путін під час послання до Федеральних зборів визнав, що Росія вдарила по Україні "Цирконом".