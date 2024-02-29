Збитки на десятки мільйонів: Міноборони викрило масштабні махінації з виплатами "бойових"

Збитки склали майже 200 мільйонів

Аудитори Міністерства оборони України встановили, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду. Низка військових перебували не на фронті, а у пунктах постійної дислокації.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони. За даними відомства, фактично ці військовослужбовці виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати.

Ідеться про факти виявлення відповідних наказів у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині. Усього таких порушень встановлено на загальну суму 186,6 мільйона гривень.

За рішеннями Міністра оборони України, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів. Вони мають встановити ступінь вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що заступник командира батальйону однієї з військових частин Одеської області майже рік змушував підлеглих будувати приватний будинок. Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим. Таким чином державі завдано збитків на суму майже 2 млн грн.