Юристка підказала, де бійцю ЗСУ отримати безоплатну правову допомогу

Існують як державні, так і волонтерські організації

В Україні існує безліч ресурсів, де бійці ЗСУ можуть отримати безоплатну правову допомогу. На них, зокрема, можна дізнатися про покроковий алгоритм дій для поранених.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла полтавська адвокатка та волонтерка Світлана Ярошенко. Серед них, наприклад, сайт Міністерства оборони "Турбота".

"На ньому дають дуже чіткий покроковий алгоритм дій для поранених: що робити у тих чи інших випадках, куди звертатися", — пояснює вона.

Також є сайт громадської організації "Принцип" , яка створена військовим й адвокатом Масі Найємом та правозахисницею і волонтеркою Любов’ю Галан 2023 року, теж містить багато практичних підказок. Сайт об’єднання юристів "Юридична сотня" , яке працює з 2014 року.

"Звісно, рекомендую також сайт волонтерського руху "Адвокати ЗСУ"., — розповіла Ярошенко і додала Мої колеги-волонтери розвивають потужні Telegram-канали і сторінки у Facebook. Раджу, зокрема, Дар’ю Панфілову і Дар’ю Тарасенко. Не уявляю, де ці дівчата беруть сили, але роблять неймовірну роботу в цьому напрямі".

Більше того, де можна отримати безкоштовну юридичну допомогу, чи можна відмовитися від виконання бойового наказу, як правильно подати рапорт на звільнення з ЗСУ, яка відповідальність передбачена за самовільне залишення військової частини, ви можете прочитати у повній версії матеріалу "Телеграфа" під назвою "Як поранена ліва нога стає правою. Юристка пояснила, чому боєць має стежити за оформленням медичних документів".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нардеп розповів про блокування рахунків, кабінет призовника та виробництво зброї.