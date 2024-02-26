Юрист подсказала, где бойцу ВСУ получить безвозмездную правовую помощь

Существуют, как государственные, так и волонтерские организации

В Украине существует множество ресурсов, где бойцы ВСУ могут получить бесплатную правовую помощь. На них, в частности, можно узнать пошаговый алгоритм действий для раненых.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала полтавская адвокат и волонтер Светлана Ярошенко. Среди них, например, сайт Министерства обороны "Турбота".

"На нем дают очень четкий пошаговый алгоритм действий для раненых: что делать в тех или иных случаях, куда обращаться", — объясняет она.

Также есть сайт общественной организации "Принцип" , созданной военным и адвокатом Маси Найемом и правозащитницей и волонтером Любовью Галан в 2023 году, тоже содержит много практических подсказок. Сайт объединения юристов "Юридична сотня" , которое работает с 2014 года.

"Конечно, рекомендую также сайт волонтерского движения "Адвокати ЗСУ", — рассказала Ярошенко и добавил "Мои коллеги-волонтеры развивают мощные Telegram-каналы и страницы в Facebook. Советую, в частности, Дарью Панфилову и Дарью Тарасенко. Не представляю, где эти девушки берут силы, но они делают невероятную работу в этом направлении".

Больше о том, где можно получить бесплатную юридическую помощь, можно ли отказаться от выполнения боевого приказа, как правильно подать рапорт на увольнение из ВСУ, какая ответственность предусмотрена за самовольное оставление воинской части, вы можете прочитать в полной версии материала "Телеграфа" под названием "Как раненая левая нога становится правой. Юрист объяснила, почему боец должен следить за оформлением медицинских документов".

Напомним, ранее мы писали о том, что нардеп рассказал о блокировке счетов, кабинете призывника и производстве оружия.