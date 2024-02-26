Що буде з допомогою від США та чим це загрожує Україні: названо три головні сценарії

США мають "повернутись до родини"

Основний донор України — Сполучені Штати Америки — досі застрягли з питанням щодо виділення фінансування Україні через президентські вибори, які наближаються. Офіційні особи в політичних та військових колах по-різному оцінюють перспективи та строки досягнення згоди в українському питанні.

Для оборони на найближчий рік Україні вистачить і ресурсів, які вже надходять, а от для наступу потрібна підтримка США у цьому питанні і на рівні перших двох років війни. Про це у коментарі РБК-Україна сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Прогнозування та планування військових операцій у 2024-2025 роках залежить від підтримки з боку США. При цьому військові та політичні співрозмовники оцінюють шанси надходження цієї допомоги від "50 на 50" до "угода буде досягнута навесні".

Залежно від подальшого фінансування з боку США, події на фронті можуть розвиватися за трьома основними сценаріями.

Якщо Конгрес ухвалить рішення про виділення 60 мільярдів доларів допомоги, українські військові зможуть організувати ефективну оборону в першій половині року і почати підготовку до контрнаступальної операції в другій половині. Якщо ж виділення допомоги буде відкладено, Україна, безсумнівно, проведе в обороні весь 2024 рік. Якщо Конгрес не зможе профінансувати допомогу до листопадових виборів, то ситуація буде ще менш оптимістичною. Політика Дональда Трампа, який, ймовірно, стане наступним президентом США, щодо України все ще оповита таємницею. Він може проштовхнути допомогу після свого обрання, а може припинити її надання і наполягати на мирних переговорах.

"Той ресурс, який ми отримуємо наразі, дозволить нам оборонятись протягом цього року. В залежності від рівня адаптації до обмежених ресурсів ми до кінця року зможемо протриматись на наявних постачаннях. Але нам доведеться залишати ті чи інші позиції. Якщо допомога буде більшою, ми зможемо більш ефективно вести оборонні дії. Проте щоби проводити контрнаступальні дії, нам треба збільшення допомоги мінімум до рівня 2022-2023 років, але це можливо за умови, якщо США нарешті "повернеться в родину", – прогнозує Коваленко.

За його словами, частково нестачу американської допомоги можуть компенсувати європейські країни, які активно нарощують свій власний ВПК. Також у світі є й інші країни, які ще поки не використовували свій потенціал для допомоги Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що президент США Джозеф Байден планує зустрітися з лідерами Конгресу США, щоб обговорити з ними питання надання допомоги американським союзникам. Серед них буде присутній трампіст Майк Джонсон, через якого загальмувався законопроєкт з 60 млрд доларів для України.