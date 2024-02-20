РФ почала масово вербувати зечок на війну: записують не в медики і не на кухню

Вже відомо про десятки таких випадків

Росія, яка відправляє на війну проти України своїх зеків, вже почала вербувати на фронт ув’язнених і в жіночих колоніях. Їм пропонують ставати штурмовиками та снайперами.

Про це повідомляє російське видання "Важливі історії". Зокрема, такі заходи окупанти проводять у виправній колонії №2 у селищі Ульянівка Ленінградської області. Цю інформацію журналістам розповіли колишні ув’язнені цієї ВК, які отримали звістки від подруг, відбуваючих строк.

Також уже відомо як мінімум про кілька десятків випадків, коли зечки погоджувалися піти на фронт. Двох із них навіть вдалося верифікувати.

"За словами колишніх ув’язнених, представники Міноборони Росії приходили в колонію кілька разів, починаючи з осені минулого року. Жінкам пропонували контракт на рік, у тому числі в якості снайперів та штурмовиків. До відправки на фронт — два місяці навчання, після закінчення контракту — помилування. Від 20 до 50 жінок погодилися, але нікого з них з колонії поки не забрали. Одна з жінок вирішила поїхати снайпером, але, чекаючи приблизно три місяці, відмовилася: думала, що швидко відвезуть, а тепер їй залишається сидіти менше року", — йдеться у матеріалі.

Наголошується, що вирішальним фактором у прийнятті такого рішення для зечок є помилування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що західні ЗМІ дізналися про реальні втрати російських зеків на фронті.