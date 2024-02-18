Наступ РФ не зупинився після захоплення Авдіївки: у ЗСУ назвали нову ціль росіян (карта)

Українські війська після виходу із міста продовжують виконувати бойові завдання на нових рубежах

Після захоплення Авдіївки армія РФ не зупинила свій наступ. ЗСУ тепер тримають оборону в селищі Ласточкине.

Про це розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону. Він пояснив, що українські війська після виходу із міста продовжують виконувати бойові завдання на нових рубежах.

"Вони стоять на заваді подальшому просуванню ворога. Позиції були підготовлені, була здійснена фортифікація", — сказав він.

Спікер додав, що окупаційні війська вже намагаються наступати на населений пункт Ласточкине поблизу Авдіївки. Там за добу було відбито 14 атак. На Мар'їнському напрямку, як зазначив Лиховій, окупанти теж намагаються атакувати, але результатів не мають. За добу наші захисники відбили там 23 атаки ворога.

Для довідки: Ласточкине — це селище в Ясинуватському районі Донецької області України. Населення за переписом 2001 року становило 617 осіб. Площа – близько 1 квадратного кілометра.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ЗСУ назвали кількість росіян, яких РФ поклала в боях за Авдіївку.

Також "Телеграф" повідомляв про те, що президент України Володимир Зеленський прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки. Він назвав головну причину такого рішення.