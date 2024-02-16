Оточених підрозділів немає, ЗСУ ведуть маневри, у росіян величезні втрати — Тарнавський та 3-тя ОШБр про Авдіївку

За словами генерала, пріоритетом є збереження життів воїнів

Запеклі бої за Авдіївку тривають цієї миті. Росіяни завдають масованих бомбових ударів удень і вночі, не припиняють одночасні штурми одразу з декількох напрямків. Без перебільшення, Авдіївський напрямок на Донеччині нині найгарячіший на всій протяжності лінії російсько-українського фронту.

Про це пише командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Telegram. Генерал запевняє оточених підрозділів в Авдіївці немає.

"Станом на 13:00 в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає. У скрутній ситуації на полі бою, коли від укріплення залишаються лише руїни та купа розбитої цегли, пріоритетом для нас є збереження життя воїнів. Так, українські підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки. На інших загрозливих напрямках, у разі потреби, також здійснюється маневр військами з переходом на нові підготовлені позиції, щоб мати змогу й надалі нищити російських окупантів і утримувати місто", — написав Тарнавський.

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Разом з тим, за словами командувача противник зазнає величезних втрат у живій силі. За добу 15 лютого у всій оперативній зоні ОСУВ "Таврія" втрати росіян склали понад 700 осіб. Слова Тарнавського підтверджують і в 3-й ОШБр. Так, у своєму Telegram бригада написала, що ними "завдано критичних уражень 74-й та 114-й окремим мотострілецьким бригадам ЗС РФ. Обидва ворожі підрозділи — фактично "стерті".

"Попередньо реальна кількість втрат противника оцінюється в 4200 "200-ми" і "300-ми". Вагомих втрат наразі зазнає і 30-та ОМСБр ЗС РФ. Точаться бої проти 35-ї та 55-ї ОМСБр 41-ї армії, й проти 21-ї та 15-ї ОМСБр 2-ї армії", — пише третя штурмова.

Також у бригаді повідомляють про те, що згідно з наявними даними проти штурмовиків на їхній ділянці фронту в Авдіївці — не менше 15 тисяч особового складу армії ворога.

"За наявними даними Третьої штурмової, сили противника на нашій ділянці фронту наступні: 35-та; 55-та й 74-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 41-ї загальновійськової армії РФ. Також: 15-та, 21-ша й 30-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 2-ї загальновійськової армії. Проти українських сил зокрема воює 114-та окрема мотострілецька бригада — колишній 11-й окремий мотострілецький полк так званої "ДНР", — зазначається у повідомленні.

Окремі задачі виконує особовий склад ГРУ, що здійснює нічні штурми із застосуванням засобів нічного бачення, проводить диверсії, а також коригує удари авіації й артилерії, зазначає 3-тя ОШБр.

Попри те, що окупанти зазнають непропорційних втрат, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно складною. Намагаючись отримати перевагу на полі бою, ворог застосував підступну тактику в районі Авдіївського коксохімічного заводу: в результаті обстрілів підпалив цистерну із залишками нафталіну та зчинив пожежу на складі зберігання бітумної смоли. Під прикриттям густого диму намагається штурмувати позиції українських захисників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про заяву Тарнавського щодо відходу українських воїнів з позиції "Зеніт" на південно-східні околиці Авдіївки. Таке рішення було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.