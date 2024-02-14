Не вкрав – не росіянин: в РФ продають викрадену з України картину відомого художника

"Місячна ніч" – це одна з 52 картин, які з 2017 року у розшуку Інтерполу

В Росії виставляють на аукціон картину українського художника Івана Айвазовського "Місячна ніч". Нюанс у тому, що картина з 2017 року перебуває у міжнародному розшуку – російські окупанти викрали її з українського тимчасово окупованого Криму.

Про це написали російські ЗМІ, а про цікавий бекграунд картини нагадав експрокурор Криму Гюндуз Мамедов. Відомо, що аукціон пройде 18 лютого, а початкову ціну вкраденого полотна терористи встановили у 100 млн рублів.

Тим часом Мамедов зазначив, що "Місячна ніч" – це одна з 52 картин, які терористи свого часу незаконно передали у Сімферопольский художній музей. У 2017 році усі картини було оголошено у міжнародний розшук через Інтерпол, вони перебувають там і зараз.

"Таким чином Російська Федерація відкрито нехтує міжнародним правом, адже згідно з Конвенцією ЮНЕСКО 1970 року — вивезення культурних цінностей і передача права власності є забороненою", – додав він.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують депортувати українських дітей у межах так званого "оздоровлення" на території РФ. Лише за минулу осінь росіяни вивезли 10 тисяч неповнолітніх громадян України.