Не украл – не россиянин: в РФ продают похищенную из Украины картину известного художника

"Лунная ночь" – это одна из 52 картин, с 2017 года находится в розыске Интерпола.

В России выставляют на аукцион картину украинского художника Ивана Айвазовского "Лунная ночь". Нюанс в том, что картина с 2017 года находится в международном розыске – российские оккупанты похитили ее из украинского временно оккупированного Крыма.

Об этом написали российские СМИ, а об интересном бэкграунде картины напомнил экс-прокурор Крыма Гюндуз Мамедов. Известно, что аукцион пройдет 18 февраля, а начальную цену украденного холста террористы установили в 100 млн рублей.

Между тем Мамедов отметил, что "Лунная ночь" – это одна из 52 картин, которые террористы в свое время незаконно передали в Симферопольский художественный музей. В 2017 году все картины были объявлены в международный розыск через Интерпол, они находятся там и сейчас.

"Таким образом Российская Федерация открыто пренебрегает международным правом, ведь согласно Конвенции ЮНЕСКО 1970 года — вывоз культурных ценностей и передача права собственности запрещена", — добавил он.

Напомним, российские оккупанты продолжают депортировать украинских детей в рамках так называемого "оздоровления" на территории РФ. Только за прошлую осень россияне вывезли 10 тысяч несовершеннолетних граждан Украины.