"Як завжди безглуздо": новий фейк росіян про мобілізацію розкрив український дипломат

Українців закликають уважно читати україномовні тексти та помічати помилки, бо правильно писати росіяни так і не навчилися

Російські пропагандисти запустили у мережі новий фейк, згідно з яким посольство України в Німеччині нібито зверталося до міграційного відомства країни з проханням передавати інформацію про українських чоловіків. Ці дані нібито будуть передані до територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП/військкомати).

Про це повідомив посол Києва у Берліні Олексій Макєєв Укрінформу. Йдеться про фейковий лист від імені посольства України до відомств Німеччини.

За його словами, нові спроби створювати інфопривід, що шокує, знову з тріском провалився. У тексті допущені банальні помилки, які одразу видають росіян.

"Як завжди, все зроблено безглуздо. Закликаю всіх українців уважно читати україномовні тексти й помічати помилки. Тому що не навчилися ще мос*алі писати українською", — сказав Макєєв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в грудні 2023 року міністр юстиції ФРН Марко Бушман зробив заяву щодо українців, які перебувають у країні. Він сказав, що Німеччина не примушуватиме цих людей до мобілізації в Україні проти їхньої волі.