Звільнення Залужного: у ЗМІ розповіли про можливі погані наслідки для України

Український народ та армія можуть не пробачити Зеленському звільнення "улюбленого командира", оскільки Залужного любили, а от Сирського бояться

Звільнення генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України та заміна його на Олександра Сирського може мати погані наслідки для президента України Володимира Зеленського та ситуації у війні в довгостроковій перспективі. Залужний був досить популярним серед особового складу української армії та цивільного населення – а Сирський має доволі неоднозначну репутацію та не користується любов'ю у військах.

Про це пише видання The Economist. У великому матеріалі зазначається, що Україна вступає у новий етап війни, а Зеленський ризикує помилитися, приймаючи ті або інші рішення.

"Відмінності між актором-політиком та його загартованим у боях командувачем частково стосувалися культури та особистості. Лише коли російська та українська армії окопалися, а лінія фронту застопорилася, ці тертя почали завдавати шкоди. Не секрет, що в міру того, як їхні стосунки погіршувалися, вони також почали розходитися в поглядах на те, що робити на полі бою. Що насправді прирекло відносини між паном Зеленським і генералом Залужним, так це зміна поглядів президента на те, як війна визначатиме, якою країною має стати Україна", – сказано у статті.

Наприклад, Зеленський та його адміністрація покладали саме на Залужного відповідальність за те, що контрнаступ минулого року виявився невдалим. Вони вимагали від генерала готувати армію до нових наступів, розробити бойові плани та взяти на себе висування непопулярного рішення щодо великої мобілізації в країні.

Проте Залужний, маючи власну думку, відмовився робити те, що вимагала від нього влада. Зокрема він зазначив, що не може планувати будь-які наступальні дії, не знаючи, які ресурси будуть у його розпорядженні.

Видання також зазначає, що український народ та армія можуть не пробачити Зеленському звільнення "улюбленого командира". Залужний користувався любов'ю та повагою, а от за Сирським йде недобра слава.

"Сирський має репутацію людини, яка готова вступити в бій з ворогом, навіть якщо це коштуватиме великих людських і технічних втрат. Він є суперечливою фігурою, яка викликає суперечливу реакцію серед офіцерів. Одні вихваляють його професіоналізм, інші кажуть, що він залякує своїх підлеглих… Він менш схильний ставити під сумнів пріоритети президента. Обійнявши найвищу посаду, він повинен буде пом'якшити свій стиль командування і навчитися говорити правду владі", – припускається у матеріалі.

Окрім цього, звільнення Залужного буде мати політичні наслідки. Зеленський проголошує рішучість України вийти на кордони 1991 року та вигнати російських терористів з українських земель, але якщо це не вдасться, саме йому доведеться відповідати за наслідки. Зараз у Зеленського є можливість переосмислити своє бачення війни.

"Щоб вистояти в майбутній тривалій боротьбі, Україна має підвищити свою стійкість. Україна вийде переможцем з цього кривавого конфлікту, якщо вона буде процвітаючою, демократичною, орієнтованою на Захід країною. У цьому питанні не повинно бути ніякої різниці між президентом і його командувачами", – резюмує видання.

Як писав "Телеграф", президент України Володимир Зеленський провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Підсумовуючи її, він зазначив, що Залужний йде у відставку.

Президент зауважив, що Збройні Сили України потребують змін, і починати треба вже зараз. Міністр оборони України Рустем Умєров підтримав рішення Зеленського, і наголосив, що 2024 рік потребує нових підходів і нових стратегій.

Нагадаємо, що новим Головнокомандувачем ЗСУ президент призначив генерал-полковника Сирського. Аргументував своє рішення його успішним досвідом захисту — Київська оборонна операція, а також наступу – Харківська визвольна операція.