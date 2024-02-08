Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки: подробиці нічної атаки на Миколаїв (фото)

Після влучань у місті виникли пожежі

Уночі, 8 лютого, ворог вчергове атакував Миколаїв за допомогою БпЛА типу Shahed 131/136. Внаслідок влучань відбулось займання на території промислового підприємства та приватного будинку.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він підкреслив, що підрозділами ДСНС пожежі було оперативно ліквідовано.

За словами Кіма, також пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та обʼєкт спортивної інфраструктури. Постраждалих немає.

Своєю чергою мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в результаті атаки пошкоджень зазнали понад 20 житлових будинків — приватні та багатоповерхові, офісні приміщення, приватне підприємство. Також є пошкодження і на території комунального підприємства.

"На щастя, обійшлось без постраждалих. Комунальні бригади приберуть територію від уламків та сміття. Завантажуємо зараз і будматеріали. Також будемо працювати і на тій локації, яка постраждала від обстрілів учора", — написав він.

Крім того, у пресслужбі ДСНС повідомили, що внаслідок атаки по Миколаєву зазнав ушкоджень приватний житловий сектор, виникла пожежа. Також сталось часткове руйнування та зайнялась пожежа на спортивному інфраструктурному об'єкті.

"Займання оперативно загасили. Травмованих немає. Додатково працювали аварійні служби міста", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Одесі в результаті атаки дронів-камікадзе, запущених російськими терористами в ніч на 8 лютого, є пошкодження цивільної інфраструктури міста. Внаслідок атаки постраждалих та загиблих, на щастя, немає.