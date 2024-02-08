Російські терористи атакували Одесу: влада повідомила про наслідки

Відповідні служби ліквідовують наслідки теракту росіян

В Одесі в результаті атаки дронів-камікадзе, запущених російськими терористами, є пошкодження цивільної інфраструктури міста. Внаслідок атаки постраждалих та загиблих, на щастя, немає.

Про це написав голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер. За його словами, пошкодили недобудову та навчальний заклад.

"Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу — пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не зафіксовано", – написав чиновник.

Ліквідацією наслідків російського теракту зайняті відповідні служби. Підрозділи протиповітряної оборони результативно спрацювали по переважній більшості безпілотників, які запустили російські терористи.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві вранці 7 лютого було оголошено повітряну тривогу, лунали вибухи. Російські терористи влаштували чергову ракетну атаку на Україну.

Після російського ракетного теракту 7 лютого четверо людей загинуло. Уламки знищеної російської ракети влучили у багатоповерхівку.