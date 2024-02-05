"Виготовити можемо, але": у ЄС назвали причину, чому Україна не отримала мільйон снарядів

У ЄС назвали причину затримки постачання снарядів Україні

ЄС не встигає виконати свої ж плани щодо постачання снарядів в Україну не через відсутність можливостей їх виробляти, а через експорт до інших країн.

Як передає ВВС, про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель під час візиту до Польщі та зустрічі з главою МЗС країни Радославом Сікорським.

"Проблема сьогодні полягає не в нестачі потужностей у європейської промисловості. Не те щоб нам потрібно було купувати (снаряди, — ред.) десь ще, тому що ми не можемо самі виробити. Ми можемо виробити. Важлива частина нашої продукції експортується до третіх країн", — сказав він.

При цьому Боррель зазначив, що сам переконаний, що європейським країнам необхідно домовитися з клієнтами та перенаправляти свою продукцію в Україну. За його словами, ці країни не мають такої потреби в снарядах, оскільки вони не перебувають у стані війни.

Подібне рішення дипломат називає "політичним" і вважає, що його мають ухвалити всі країни союзу.

Заяву Борреля також підтримав Сікорський, який зазначив, що ЄС зобов’язаний допомогти Україні досягти паритету з Росією на фронті.

Варто зазначити, що ЄС пообіцяв Україні передати мільйон артилерійських снарядів до початку весни, проте очевидно, що від обіцяної кількості буде поставлено хіба трохи більш ніж половину. На тлі цього деякі країни, включно з Чехією, запропонували закупити ці снаряди в інших країнах за межами ЄС.