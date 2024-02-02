Є нюанс: Данілов прокоментував слова Путіна щодо "демілітаризованої зони" в Україні

Слова диктатора розсмішили секретаря Ради національної безпеки та оборони

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов прокоментував слова президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо "створення демілітаризованої зони" на території України для того аби убезпечити Росію від "далекобійних ударів західного виробництва". За словами Секретаря РНБО подібна зона обов'язково буде, але є нюанс — вона буде "щонайменше до Москви чи Санкт-Петербурга".

Таку заявив Данілов зробив в етері "Українського радіо". На думку посадовця, іншого бути просто не може.

"Ця демілітаризована зона буде щонайменше до Москви, до Санкт-Петербурга, ми її обов'язково просунемо. Єдине, де вони там зможуть квакати, — це не ближче Уралу. Повірте, так обов'язково буде", — наголосив Данілов.

Він додав, що злочини, "які роблять ці терористи на чолі зі своїм сучасним Гітлером, на прізвище Путін" не залишаться безкарними, а росіяни обов'язково понесуть відповідальність за всі свої злочинні дії.

"Ця зона буде проходити по зовсім інших меридіанах, і по зовсім інших паралелях. І це буде точно на території Російської Федерації, а не на нашій території", — додав секретар РНБО.

Нагадаємо, державний департамент Сполучених Штатів Америки також не проігнорував заяву Путіна щодо його бажання створити "демілітаризовану зону". Речник Держдепу Метью Міллер запропонував російському диктаторові почати створення такої зони з того, аби вивести з України російські війська.