Держава практично не допомагає захищати підприємства "оборонки": вони стають ціллю для РФ

Противник вважає український оборонно-промисловий комплекс серйозною загрозою

Наразі допомога від держави в питанні захисту підприємств військово-промислового комплексу практично відсутня. ТОВ "Українська бронетехніка", NAUDI та інші профільні асоціації неодноразово зверталися до відповідних державних органів з проханням мінімізувати інформацію про виробників та постачальників зброї та військової техніки, яку ворог може отримати з відкритих джерел, та на даний момент жодних кроків в цьому напрямку не зроблено.

Про це в інтерв’ю "Апостроф TV" заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас. Він зазначив, що противник вважає український оборонно-промисловий комплекс серйозною загрозою, а тому з кінця минулого року він змінив стратегію ракетних атак та зосередив їх на оборонних підприємствах.

"З грудня ворог змінив стратегію застосування ракетно-бомбових ударів та зосередився на ударах по підприємствах військово-промислового комплексу, що офіційно підтвердили в ГУР Міноборони. Ворог вважає український оборонно-промисловий комплекс серйозною загрозою та цілеспрямовано його атакує", – констатує він.

Бельбас закликає негайно вжити заходів щодо посилення безпеки підприємств ВПК та адаптувати чинне законодавство до умов довгострокової війни. Адже досі багато інформації про роботу оборонних заводів, у тому числі про їхнє місцезнаходження та обороти, можна дізнатися з відкритих джерел.

"Ворог може дізнаватися про наші локації, про наші виробничі можливості з трьох джерел: супутникова зйомка, агентурна мережа та відкриті джерела інформації. Станом на сьогодні, на жаль, вся інформація стосовно виробників та постачальників боєприпасів, озброєння та військової техніки знаходиться у відкритому доступі, у відкритих реєстрах. Ви заходите на будь-який ресурс з аналізу підприємств і можете знайти інформацію про його обороти, контрагентів, про місце знаходження виробничих майданчиків", – зазначив Бельбас.

За його словами, щоб захистити підприємства ВПК, необхідно використовувати всі можливі засоби – організовувати релокацію виробництв, максимально приховувати інформацію про виробничі майданчики, перебудовувати виробничі ланцюжки, негайно шукати рішення, які б мінімізували інформацію у відкритих джерелах про підприємства оборонного комплексу.

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