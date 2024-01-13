Вистачить ще на два роки: ЗМІ оцінили втрати російських бронемашин

Росія ще може поповнювати втрати – але не нарощувати запас бронемашин

Російська армія в Україні втрачає не тільки основні бойові танки, але й бойові машини піхоти дуже великими темпами – такими, що російська оборонна промисловість ледве встигає відновлювати втрати. Але навіть попри величезні радянські запаси росіяни ризикують через два, або три роки взагалі залишитися без БМП.

Про це пише видання Forbes. Зазначається, що зараз росіяни будують з нуля та відновлюють сумарно майже стільки ж БМП на місяць, скільки втрачають під час бойових дій.

"БМП, більше ніж танки, є робочими конячками російської механізованої війни. Вони перевозять піхоту в бій, підтримують її під час десантування та евакуюють вцілілих, якщо вони змушені відступати. Недарма у 2022 році аналітик Фонду Карнегі Майкл Кофман написав, що він підозрює, що "головна російська нестача бронетехніки – не в танках, а в БМП", – сказано у статті.

В лютому 2022 року, перед початком вторгнення в Україну, російська армія мала понад 4000 БМП різних модифікацій та видів – як старі радянські БМП-1 та БМП-2, так і новіші, вже російські БМП-3. За майже два роки війни українські війська захопили, знищили та фатально пошкодили понад 2000 БМП – тобто по тисячі на рік, якщо усереднити втрати.

Водночас в Росії працює тільки один завод, який може виробляти нові бойові машини піхоти – це "Курганмашзавод", який на рік може виготовляти у найкращому разі до 400 БМП. Також до 600 БМП на рік росіяни в змозі відновити завдяки радянській спадщині – резервам та базам зберігання.

Втім, радянські склади безумовно величезні – але не нескінченні. Супутникові знімки різних періодів війни показують, що на радянських базах зберігання в РФ залишилося не більше 3000 БМП. Приблизно третина з них, до 700 одиниць, скоріше за все, вже в тому стані, коли ремонт їм не допоможе. А втрати БМП в росіян зростають – через спроби терористів атакувати Авдіївку та лівобережний плацдарм ЗСУ.

"Якщо "Курганмашзавод" не зможе значно розширити виробництво, кількість боєздатних БМП може значно скоротитися, починаючи приблизно з 2026 року. Навіть раніше, якщо збережеться нещодавня динаміка втрат. Російські планувальники знають, що БМП будуть дефіцитними. Армія з великою кількістю спеціальних бойових машин не збирає грубі імпровізовані машини так, як це робить російська армія", – робить висновок видання.

Як писав "Телеграф", Росія має два сценарії допустимих військових втрат живої сили. Перший можливий у разі тривалої війни на виснаження, а другий — у разі безперервного наступу.