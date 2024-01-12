Чеський підліток втік від батьків та приїхав в Україну воювати: що було далі

Батькам хлопець сказав, що йде до школи

Чеський підліток вирішив вирушити на війну до України. 15-річний хлопчик хотів приєднатися до ЗСУ, щоб підтримати нашу країну у боротьбі з російськими окупантами, але його затримали та повернули на батьківщину.

Як повідомило управління прикордонної охорони у польській частині Сілезії, хлопчика затримали в Україні 11 січня. Про його зникнення до поліції заявили батьки. 10 січня він пішов із дому в чеському місті Острава, сказавши їм, що йде до школи. Однак туди він не прийшов.

Чеські поліцейські передали інформацію про підлітка своїм польським колегам. За місцезнаходженням телефону хлопчика польська поліція встановила, що він перебуває в Польщі, у місті Пшемишль, неподалік кордону з Україною.

З дому хлопець прихопив паспорт, за його допомогою він уже встиг перетнути польсько-український кордон, щоб боротися з російськими агресорами. Але тут його пригода підійшла до логічного завершення — внаслідок міжнародного співробітництва поліцейських сміливого підлітка повернули на територію Польщі. Звідти його відправили до Чехії.

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