На светрі Зеленського знайшли таємничі координати: у мережі побачили у них послання Путіну

Видання BILD розповіло, про що говорять цифри на светрі президента

Президент України 11 січня відвідав Естонію, де зустрівся із прем’єр-міністром Каєю Каллас. Під час цієї зустрічі український лідер надіслав таємний сигнал президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це пише видання BILD. Німецька газета-таблоїд побачила зашифроване послання на светрі Володимира Зеленського.

Під час зустрічі на президенті України був светр із числами 48.3794° та 31.1656°. Це координати села Добровеличківка Кіровоградської області України. Там розташований географічний центр країни в офіційно визнаних межах 1991 року. У селі встановлено пам’ятний знак на місці, де сходяться українські паралелі та меридіани.

Журналіст BILD стверджує, що цим Зеленський подав сигнал Путіну, що відмовляється від будь-яких територіальних поступок і не збирається визнавати жодної зміни меж своєї країни.

Раніше "Телеграф" повідомив, що, незважаючи на майже дворічну масштабну війну в центрі Європи, на Заході досі є багато країн, які не хочуть поразки Путіна. Тому ці держави підштовхують Україну до "мирних" переговорів із Путіним.