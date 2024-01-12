На свитере Зеленского нашли таинственные координаты: в сети увидели в них послание Путину

Издание BILD рассказало, что означают цифры на свитере президента

Президент Украины 11 января посетил Эстонию, где встретился с премьер-министром Каей Каллас. Во время этой встречи украинский лидер послал тайный сигнал президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом пишет издание BILD. Немецкая газета-таблоид узрела зашифрованное послание на свитере Владимира Зеленского.

Во время встречи на президенте Украины был свитер с числами 48.3794° и 31.1656°. Это координаты села Добровеличковка Кировоградской области Украины. Там расположен географический центр страны в официально признанных границах 1991 года. В селе установлен памятный знак на месте, где сходятся украинские параллели и меридианы.

Журналист BILD утверждает, что тем самым Зеленский подал сигнал Путину, что отказывается от каких-либо территориальных уступок и не собирается признавать никакого изменения границ своей страны.

Ранее "Телеграф" сообщил, что несмотря на почти двухлетнюю масштабную войну в центре Европы, на Западе до сих пор есть много стран, которые не хотят поражения Путина. Поэтому эти государства подталкивают Украину к "мирным" переговорам с Путиным.