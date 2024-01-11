Кремль буде розлючений: президент Естонії зробив заяву про війну та удари по Росії

Естонія підтримає Україну і в період з 2024 по 2027 рік

У війні, яку розв’язав Кремль проти України, ударів по російській території уникати не можна. У ЗСУ не повинно бути обмежень на зброю, яку їм передають партнери.

Так вважає лідер Естонії Алар Каріс. Про це він заявив під час спільного брифінгу із президентом Володимиром Зеленським.

"Надаючи нашу підтримку, ми не можемо запобігти знищенню об’єктів на території агресора для того, щоб уповільнити просування російських військ. І тому не повинно бути жодних обмежень на ті озброєння, які передаються Україні", — сказав глава Естонії.

Алар Каріс також наголосив, що його країна продовжить підтримувати Україну. У тому числі й у військовому плані.

Він пообіцяв, що Естонія підтримає Україну і в період із 2024 по 2027 рік. "Ми щороку надаватимемо Україні 0,25 відсотків нашого оборонного бюджету і закликаємо всіх інших надавати допомогу Україні", — заявив лідер.

Нагадаємо, що 10 січня президент України Володимир Зеленський побував у Вільнюсі з робочим візитом. Там він провів переговори із президентом Литви Гітанасом Науседою. Лідери підписали двосторонні угоди.

Наступною у турне українського президента має стати Латвія.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський провів переговори з трьома лідерами країн Європи. Розмова з Клаусом Йоханнісом стосувалася зростання українського експорту через Румунію. З польським лідером Анджеєм Дудою було обговорено забезпечення фінансової та політичної підтримки України з боку Євросоюзу. Крім того, обмінялися думками щодо наближення Вашингтонського саміту НАТО та очікуваних рішень Альянсу. У розмові з бельгійським прем’єром Олександром де Кроо Зеленський привітав Бельгію із початком головування у Раді ЄС.